Жителей Украины предупредили об "опасности" русского языка

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Жителям Украины стоит перестать говорить по-русски, заявил в эфире радиостанции "Новое время" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, в противном случае его соотечественникам будет грозить опасность, якобы исходящая от Владимира Путина.

Данилов подчеркнул, что распространению русского языка стоит препятствовать, потому что Россия начнет "защищать" таких граждан Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет.

Ранее стало известно, что клиентов украинских заведений теперь будут обслуживать только на государственном языке. Соответствующая статья закона вступила в силу 16 января 2021 года.

Под ее действие подпадают кафе, рестораны, магазины, интернет-магазины и другие организации сферы услуг. К исключениям относятся случаи, когда сам клиент просит использовать другой язык и данная просьба окажется "приемлемой для сторон".

При этом Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине, потребовав от украинских властей прекратить такую политику.

