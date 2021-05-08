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В мире

08 мая, 23:12

На парламентских выборах в Шотландии победила партия националистов

за рубежом

Фото: Jane Barlow/PA/TASS

На парламентских выборах в Шотландии победила коалиция Шотландской национальной партии (ШНП) и "зеленых". Об этом сообщает ТАСС.

Коалиция получила 65 мест из 129 в парламенте. После подведения итогов выборов лидер ШНП Никола Стерджен заявила, что Шотландия имеет право на проведение повторного референдума о независимости.

"Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента", – сказала она.

В декабре 2019 года правительство Шотландии направило Лондону официальный запрос о проведении референдума о независимости региона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в январе 2020 года отклонил запрос Стерджен.

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