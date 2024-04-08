LADBible: заключенный доказал свою невиновность благодаря шоу "Разрушители мифов"

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В США заключенный смог доказать свою невиновность через 35 лет благодаря эпизоду из шоу "Разрушители мифов". Об этом сообщает LADBible.

Джон Гальван был приговорен к тюрьме из-за поджога дома, однако он заявлял о том, что не совершал это преступление. Мужчина отметил, что во время поджога находился со своей бабушкой. Однако суд счел Гальвана виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В тюрьме мужчина смотрел "Разрушителей мифов". В одной из серий шоу ведущие проверяли, можно ли поджечь фитиль коктейля Молотова сигаретой. В результате они отметили, что это невозможно.

По версии следствия, мужчина поджег дом именно при помощи коктейля Молотова, который привел в действие с помощью сигареты. После этого осужденный связался со своим адвокатом. Через некоторое время начался пересмотр дела, после которого мужчина смог добиться освобождения.

"Это было тяжело, я чувствую себя не на своем месте, мне теперь нужно многому научиться", – сказал Гальван.

Ранее одно из крупнейших ограблений произошло в американском Лос-Анджелесе, воры похитили из денежного хранилища в долине Сан-Фернандо 30 миллионов долларов. Согласно предварительным данным, полученным в ходе расследования, воры проникли в хранилище с крыши. На данный момент остается неясным, каким образом злоумышленники сумели обойти систему сигнализации.

