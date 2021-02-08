Житель Польши получит 3,5 млн долларов за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет

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Житель Польши Томаш Коменда, который безвинно провел в тюрьме 18 лет, получит за это почти 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

23-летнего Коменда 18 лет назад признали виновным в гибели 15-летней девушки, которая была изнасилована и оставлена на морозе. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Невиновность осужденного доказали результаты экспертиз, которые недавно появились в деле. Томаша Коменду освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных в тюрьме.

После освобождения он потребовал выплатить ему 18 миллионов злотых (около 4,8 миллиона долларов) – по миллиону за каждый год, проведенный в тюрьме. Окружной суд города Ополе решил, что Коменда получит в виде компенсации и возмещения 12 миллионов 811 тысяч 533 злотых.

Ранее на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне было объявлено, что основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не освободят под залог.