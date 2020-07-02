Подозреваемый в убийстве более 40 студентов задержан в Мексике

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В Мексике задержали лидера преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Касаррубиаса. По данным следствия, он мог распорядиться убить 43 студентов медицинского колледжа, передает "Газета.ру".

Преступления были совершены в 2014 году, рассказали в Генеральной прокуратуре республики. Уточняется, что Касаррубиас был задержан при выходе из тюрьмы строгого режима Альтиплано через две недели после предыдущего задержания. Незадолго до этого суд постановил освободить его из-под стражи из-за отсутствия оснований задержания по делу о похищении и убийстве студентов.

Однако в прокуратуре уточнили, что собирались выдавать новый ордер на арест без уточнения сути обвинений. Известно, что 43 студента из колледжа Айотсинапы пропали в Игуале в сентябре 2014 года.

В ходе следственных действий обнаружилось, что учащихся похитили сотрудники правоохранительных органов, а затем передали их злоумышленникам. В дальнейшем, как уточняется, их убили.

Ранее стало известно, что шестеро полицейских погибли при нападении вооруженных преступников в Мексике. Сообщается, что на месте происшествия обнаружено большое количество гильз от патронов, используемых в автоматических винтовках.