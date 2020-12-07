МОК временно запретил Лукашенко участие в мероприятиях комитета

07 декабря, 21:57
Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация приняла решение запретить на время президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК. Об этом сообщает РИА Новости.
"Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства (НОК Белоруссии) участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду", – заявил Бах во время пресс-конференции по итогам исполкома МОК.
Ограничения также затронули вице-президента НОК Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова как члена исполкома организации.
Как уточнил глава МОК, сейчас руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации.
Планируется, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа следующего года.
Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о попытке РФ сорвать Олимпиаду. Дмитрий Песков отметил, что Россия не предпринимала никаких хакерских атак.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: