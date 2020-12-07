МОК временно запретил Лукашенко участие в мероприятиях комитета

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация приняла решение запретить на время президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК. Об этом сообщает РИА Новости.

"Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства (НОК Белоруссии) участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду", – заявил Бах во время пресс-конференции по итогам исполкома МОК.

Ограничения также затронули вице-президента НОК Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова как члена исполкома организации.

Как уточнил глава МОК, сейчас руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Планируется, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа следующего года.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о попытке РФ сорвать Олимпиаду. Дмитрий Песков отметил, что Россия не предпринимала никаких хакерских атак.