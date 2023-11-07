Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения Карла III – СМИ

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Принца Гарри и его супругу Меган Маркл не пригласили на празднование дня рождения короля Великобритании Карла III, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя пары.

Британский монарх отметит свой 75-й день рождения 14 ноября. СМИ писали, что Гарри и Меган отклонили приглашение на мероприятие, однако их представители опровергли эти сообщения.

По их данным, никаких контактов по поводу приглашения герцога и герцогини Сассекских не было. Более того, они даже не знали, что по случаю дня рождения короля запланировано какое-либо мероприятие, пока об этом не написали в прессе.

Неназванный друг пары предположил, что информацию о приглашении Гарри и Меган на день рождения короля специально запустили в СМИ, чтобы отвлечь внимание общественности от визита британского монарха в Кению, где от него требовали извинений за колониальную политику Великобритании.

Ранее бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел предположил, что принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на первую годовщину смерти Елизаветы II, поскольку король Карл III, вероятно, не считает их близкими членами семьи.

О том, что принца Гарри с супругой не пригласили на поминки Елизаветы II в замке Балморал, ранее писал таблоид The Sun. Издание предположило, что это обусловлено обострившейся семейной враждой на фоне выхода книги Гарри "Запасной", где тот раскритиковал родственников.

Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II