Во Франции задержали подозреваемого в нападении на священника в Лионе – СМИ

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Полиция Франции задержала подозреваемого в нападении на священника Николаса Какавалакиса в Лионе, сообщает газета "Паризьен".

Во время операции, которую провели в Лионе, была задержана и жена подозреваемого, родившаяся в России. В издании утверждают, что 40-летний подозреваемый признался в совершении преступления, он связал его с любовной связью супруги со священником.

В квартире подозреваемого, сообщает газета, провели обыск, найденное там оружие не относится к преступлению. Также известно, что супруга преступника подтвердила факт любовных отношений со священником.

В "Паризьена" отмечают, что Николас Какавалакис покинет пост настоятеля храма, в последние недели он уже не вел там службы.

Нападение на 52-летнего священнослужителя произошло вечером субботы, 31 октября, в 7-м районе Лиона. Злоумышленник дважды выстрелил в священника из обреза.