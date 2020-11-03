В храме Святого Людовика рассказали о реакции прихожан на закрытие церкви из-за терактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закрытие католической церкви Святого Людовика с 1 по 4 ноября в целях обеспечения безопасности тяжело отразилось на прихожанах. Об этом Москве 24 рассказал канцлер курии римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Игорь Ковалевский.

Церковь Святого Людовика на Малой Лубянке была закрыта на 4 дня из соображений безопасности после несанкционированного митинга у посольства Франции в Москве. "В эти дни католики отмечают крупные праздники: День Всех Святых (1 ноября) и День поминовения всех усопших верных (2 ноября). Конечно, это тяжело отразилось на прихожанах церкви Святого Людовика", – сообщил Ковалевский.





Игорь Ковалевский канцлер курии римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Обстановка у нас непростая, и мы надеемся на то, что здравый смысл здесь возобладает. Церковь Святого Людовика прочно ассоциируется с Францией, и рядом с ней расположен знаменитый французский лицей. Именно по этой причине мы были вынуждены закрыть церковь по просьбе властей для предотвращения возможных провокаций.

Ковалевский отметил, что прихожанами католической церкви являются люди разных национальностей, среди которых французы, итальянцы и англоговорящие. Но большинство прихожан все же местные, русскоязычные. "Это москвичи, которые ходят регулярно в церковь. Понятно, что ситуация сложилась непростая. Хорошо, что в Москве работают еще другие католические церкви. И прихожане могли посетить их в эти дни", – отметил представитель церкви.





Игорь Ковалевский канцлер курии римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве На сегодняшний день никаких провокаций мы не зафиксировали. Угроз личного характера священнослужителям либо прихожанам не поступало. По крайней мере, у нас такой информации нет.

"Мы надеемся на то, что в России межрелигиозный мир будет и дальше присутствовать. Особым образом я хочу отметить выступление ряда мусульманских деятелей и авторитетных лиц в России, которых я лично знаю, в частности муфтия Гайнутдина, муфтия Таджуддина. Они однозначно оба осудили террористические акции во Франции", – подчеркнул Ковалевский.

Представитель католической церкви также добавил, что, насколько ему известно, исламские лидеры в России не поддержали несанкционированные митинги у посольства Франции.

"Надеюсь, что никаких провокаций в России не будет и католическую церковь Святого Людовика в Москве мы откроем с 5 ноября. И будем в штатном расписании проводить богослужения для всех верующих всех национальностей, которые исповедуют католичество", – заключил Ковалевский.

Ранее во французском городе Лион был ранен православный священник. Инцидент произошел возле греческой церкви, когда, предположительно, священник закрывал дверь. Преступник дважды выстрелил в него из обреза. Священнослужитель получил тяжелые ранения.