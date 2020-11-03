В храме Святого Людовика рассказали о реакции прихожан на закрытие церкви из-за терактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Закрытие католической церкви Святого Людовика с 1 по 4 ноября в целях обеспечения безопасности тяжело отразилось на прихожанах. Об этом Москве 24 рассказал канцлер курии римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Игорь Ковалевский.
Церковь Святого Людовика на Малой Лубянке была закрыта на 4 дня из соображений безопасности после несанкционированного митинга у посольства Франции в Москве. "В эти дни католики отмечают крупные праздники: День Всех Святых (1 ноября) и День поминовения всех усопших верных (2 ноября). Конечно, это тяжело отразилось на прихожанах церкви Святого Людовика", – сообщил Ковалевский.
Ковалевский отметил, что прихожанами католической церкви являются люди разных национальностей, среди которых французы, итальянцы и англоговорящие. Но большинство прихожан все же местные, русскоязычные. "Это москвичи, которые ходят регулярно в церковь. Понятно, что ситуация сложилась непростая. Хорошо, что в Москве работают еще другие католические церкви. И прихожане могли посетить их в эти дни", – отметил представитель церкви.
"Мы надеемся на то, что в России межрелигиозный мир будет и дальше присутствовать. Особым образом я хочу отметить выступление ряда мусульманских деятелей и авторитетных лиц в России, которых я лично знаю, в частности муфтия Гайнутдина, муфтия Таджуддина. Они однозначно оба осудили террористические акции во Франции", – подчеркнул Ковалевский.
Представитель католической церкви также добавил, что, насколько ему известно, исламские лидеры в России не поддержали несанкционированные митинги у посольства Франции.
"Надеюсь, что никаких провокаций в России не будет и католическую церковь Святого Людовика в Москве мы откроем с 5 ноября. И будем в штатном расписании проводить богослужения для всех верующих всех национальностей, которые исповедуют католичество", – заключил Ковалевский.
Ранее во французском городе Лион был ранен православный священник. Инцидент произошел возле греческой церкви, когда, предположительно, священник закрывал дверь. Преступник дважды выстрелил в него из обреза. Священнослужитель получил тяжелые ранения.
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