На Украине предложили разрешить иностранцам учиться на русском языке

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Депутаты от правящей на Украине партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект, предусматривающий возможность обучения приезжих студентов на иностранных языках, в числе которых и русский. Об этом сообщает "Газета.ру".
Речь идет об отдельных учебных группах в вузах, полностью состоящих из иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся на коммерческой основе. При этом уточняется, что в таком случае образовательные учреждения должны обеспечить изучение такими студентами украинского языка.
Предполагается, что данная инициатива поспособствует повышению имиджа Украины, привлечет инвестиции в развитие местного высшего образования, а также обеспечит бюджет дополнительными 500 миллионами долларов ежегодно, поскольку на студентов ляжет не только оплата обучения, но и косвенные расходы, в числе которых транспорт, проживание и оформление документов.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что русский язык является частью культурного разнообразия Украины и не принадлежит исключительно России.
В качестве примера она привела английский язык, на котором разговаривают граждане множества стран и который не принадлежит лишь Британии.
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