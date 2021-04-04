В Киеве назвали русский язык частью культурного разнообразия Украины

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не имеет монополии на русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.

"Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России", – пояснила Мендель.

В качестве примера она привела английский язык, на котором разговаривают граждане множества стран и который не принадлежит лишь Британии.

"Нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", – рассудила пресс-секретарь.

По ее мнению, политики на Украине часто спекулируют на теме языка, а некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе дух ненависти.

Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом получил от него "выговор" в связи с отсутствием реформ.

По мнению экспертов, власти Украины должны определиться с приоритетами, сфокусировав усилия на вакцинации населения и поиске путей урегулирования конфликта на Донбассе.