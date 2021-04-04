В Киеве заявили о "выговоре" Байдена Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом получил от него "выговор" в связи с отсутствием реформ, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.

"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", – сказал он в эфире канала "Первый независимый".

Кроме того, по словам Погребинского, Зеленский ничего не предпринимает для разрешения "катастрофической" ситуации с коронавирусом в стране. По мнению эксперта, власти Украины должны определиться с приоритетами, сфокусировав усилия на вакцинации населения и поиске путей урегулирования конфликта на Донбассе.

"Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить (Виктора – Прим. ред.) Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству", – подчеркнул политолог.

Погребинский посоветовал украинском руководству почаще вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".

2 апреля Зеленский провел первый телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы президент США подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".

Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что президенты в ходе переговоров не успели обсудить все актуальные темы. В их числе он назвал вопросы экономического сотрудничества, которые, по словам Жовквы, будут обсуждены в рамках дальнейших контактов.