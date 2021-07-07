В Индонезии ужесточили антиковидные ограничения

11:31
Фото: AP Photo/Firdia Lisnawati
Власти Индонезии приняли решение ужесточить меры по сдерживанию распространения коронавируса на фоне роста смертности от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
Меры затрагивают территорию почти всей страны и предусматривают ограничение часов работы заведений общепита и магазинов, перевод сотрудников предприятий на дистанционный формат работы, а также закрытие храмов в районах с высоким риском заражения.
До этого антиковидные ограничения были ужесточены в столице страны Джакарте.
За все время пандемии в Индонезии зафиксировали 2,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 61 тысячи человек, и более 1,9 миллиона выздоровели.
Ранее сообщалось, что Москва и Джакарта обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в Индонезии.
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