В Индонезии ужесточили антиковидные ограничения

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Власти Индонезии приняли решение ужесточить меры по сдерживанию распространения коронавируса на фоне роста смертности от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

Меры затрагивают территорию почти всей страны и предусматривают ограничение часов работы заведений общепита и магазинов, перевод сотрудников предприятий на дистанционный формат работы, а также закрытие храмов в районах с высоким риском заражения.

До этого антиковидные ограничения были ужесточены в столице страны Джакарте.

За все время пандемии в Индонезии зафиксировали 2,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 61 тысячи человек, и более 1,9 миллиона выздоровели.

Ранее сообщалось, что Москва и Джакарта обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в Индонезии.

