В Астане БПЛА попросил жителей не снимать военный парад

Фото: телеграм-канал Readovka

В Астане беспилотник попросил местных жителей не снимать военный парад в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества, который прошел в городе накануне. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на видео, опубликованное в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности", – повторял БПЛА на русском языке.

Парад Победы состоялся в Казахстане впервые за восемь лет. На нем присутствовал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

9 мая Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве.

Помимо президента Казахстана, празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве посетят еще 28 лидеров стран мира. В частности, на парад приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго и других государств.

В параде Победы примут участие расчеты 13 стран. В частности, по Красной площади пройдут расчеты Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Узбекистана.

