Британия назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин

19:34
Фото: AP/Matt Dunham
Великобритания назвала 12 государств и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не нужно будет уходить на карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британского министра транспорта Гранта Шэппса.
Он представил "светофорную систему", при которой все направления поделили на группы трех цветов – зеленого, желтого и красного. Среди стран и территорий, попавших в "зеленую" группу, то есть без необходимости карантина, – Португалия, Израиль, а также Гибралтар.
Уточняется, что послабления не применят к таким популярным у местных граждан направлениям, как Испания, Франция или Германия.
РФ попала в "желтую" группу, где располагается большинство государств. Как и ранее, по прибытии из этих стран необходимо провести 10 дней в самоизоляции и сдать два теста на коронавирус.
Турция, Мальдивы и Непал были включены в "красный" список стран, где в настоящее время насчитывается свыше 50 государств и территорий. По возвращении оттуда нужно провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании осенью предложат гражданам сделать третью прививку от коронавируса. Это необходимо для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Мера коснется только людей старше 50 лет. В настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин.
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