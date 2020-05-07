Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

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Камердинер президента США Дональда Трампа заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Личный помощник главы государства является служащим военно-морского флота США. Уточняется, что камердинер был близок к Трампу и его семье и известие о заболевании мужчины расстроило президента.

После положительного теста на коронавирус у камердинера дополнительное обследование прошли сам Трамп и премьер-министр США. Согласно официальной информации, заболевание у них не выявлено.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп позитивно оценили сотрудничество двух стран, обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Стороны готовы координировать работу в этом направлении.

