На Кубе выявили пять разновидностей коронавируса

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Медики на Кубе обнаружили по меньшей мере пять разновидностей коронавируса. Об этом сообщает "Cubadebate".

Кроме того, эксперты отмечают увеличение количества заражений "южноафриканским" и "калифорнийским" штаммами вируса на прошлой неделе. Особенно активное распространение коронавируса наблюдается на западе Кубы. Власти призвали жителей острова строго следовать действующим ограничительным мерам, а также планируют ужесточить их в Гаване.

Финальный этап клинических испытаний двух кубинских вакцин против COVID-19 планируют завершить до середины апреля. Такими темпами власти Кубы рассчитывают привить до 80% населения к осени.

Ранее в Минздраве Индии заявили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией.