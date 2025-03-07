Bloomberg: ВОЗ предложила сотрудникам досрочно уйти на пенсию из-за выхода США

Фото: 123RF/ricochet64

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила своим сотрудникам уйти на пенсию досрочно в связи с планами США покинуть организацию, пишет РИА Новости со ссылкой Bloomberg.

Руководство ВОЗ объяснило инициативу стремлением сократить расходы. На досрочную пенсию предложено выйти сотрудникам, которые достигнут к июню 55 лет и больше. Предложение носит добровольный характер.

Согласившиеся сотрудники покинут ВОЗ до 15 июля и получат эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Иностранным работникам компенсируют расходы на возвращение домой.

Досрочный выход на пенсию может лишить ВОЗ наиболее опытных сотрудников. Будет ли организация сокращать штат, если инициатива провалится, неизвестно.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Политик привел данные, по которым во время его первого президентского срока взносы США в ВОЗ составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек. При этом, указал глава Белого дома, Китай платил около 39 миллионов долларов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

Тем временем ВОЗ предупредила об опасности из-за прекращения помощи США в борьбе с туберкулезом. Как отметили в организации, за последние 20 лет услуги по профилактике, тестированию и лечению туберкулеза спасли более 79 миллионов жизней, предотвратив только в 2024 году примерно 3,65 миллиона смертей. Этому прогрессу способствовала важнейшая иностранная помощь, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности от USAID, заявили в организации.