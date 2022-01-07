Российская подлодка задела британский фрегат в Атлантике – СМИ

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Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland британских ВМС. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Sun. Отмечается, что инцидент произошел еще в 2020 году в Атлантике.

По информации издания, фрегат отслеживал местоположение российской подлодки, однако после того, как субмарина задела трос, Northumberland был вынужден вернуться в порт для ремонта, прервав миссию.

Собеседник газеты утверждает, что эхолокатор был сильно поврежден и непригоден к использованию. Другой источник отметил, что, возможно, была повреждена и российская подводная лодка.

Автор материала отмечает, что, вероятно, это первый такой инцидент за последние 30 лет между кораблями России и Великобритании.

Ранее сообщалось, что новейшая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" успешно поразила береговую мишень пуском крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря.

Дальность стрельбы превысила 1 000 километров. Отмечается, что перед выполнением пуска был совершен технический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.