Полиция назвала возможную причину взрыва у станции метро в Стокгольме

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Взрыв, который произошел 7 января у станции метро на юге Стокгольма, мог быть вызван старой ручной гранатой. Такое мнение высказал представитель городской полиции Ларс Альварше.

"Речь идет о боевом зарядном устройстве, в настоящее время мы подозреваем, что это могла быть старая ручная граната", − цитирует Альварше РИА Новости. "Часто они завозятся из бывшей Югославии, возможно, пролежали где-нибудь в подвале много лет и представляют опасность", − добавил сотрудник полиции. При этом он выразил удивление, что граната "не взорвалась раньше".

Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина, пострадавший при взрыве в Стокгольме, скончался от полученных ранений, а 45-летняя спутница погибшего была госпитализирована с ранениями лица и ног.

ЧП произошло 7 января у станции метро "Ворбю горд" в пригороде шведской столицы. Уточнялось, что пожилой мужчина поднял с земли пакет, который взорвался у него в руках.