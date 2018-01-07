Пострадавший при взрыве в Стокгольме скончался − полиция

7 января, 17:27
Фото: AP/Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN
Мужчина, пострадавший при взрыве у станции метро "Ворбю горд" в пригороде Стокгольма, скончался. Об этом сообщили в полиции шведской столицы. Сотрудники правоохранительных органов открыли предварительное следствие об убийстве.
"Мужчина, который серьезно пострадал во время взрыва, скончался", − цитирует сообщение полиции РИА Новости.
Ранее шведское информационное агентство ТТ уточнило, что на месте взрыва также находилась 45-летняя спутница погибшего. По словам представителя полиции Свена-Эрика Ульссона, она получила ранения лица и ног и в настоящее время находится в больнице.
Ранее стало известно, что в пригороде Стокгольма сдетонировал пакет, который 60-летний мужчина поднял с земли. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
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