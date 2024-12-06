06 декабря, 17:59В мире
Полиция в Таиланде задержала мужчину в день его рождения и подарила ему торт
Фото: x.com/DailynewsTwit
В Таиланде полиция задержала мужчину в его день рождения и подарила ему торт, сообщает Daily News.
Злоумышленника задержали в провинции Бурирам за употребление наркотиков. Им оказался 29-летний местный житель, который уже был судим.
На этот раз его поймали во время употребления наркотических средств. При обысках в его ванной нашли 85 таблеток с запрещенными веществами.
Пока на тайца надевали наручники, полицейские подготовили для него торт и свечи. Как пояснили офицеры, таким образом они хотели разрядить обстановку. Арестованный выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил полицейских за праздничный момент.
Ранее ФСБ РФ совместно с таможней задержали партию из более чем полтонны наркотиков, которую контрабандно везли из Перу через РФ в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке составляет свыше 1,5 миллиарда рублей.
В результате были задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Наркотические вещества направляли спрятанными в разобранном грузовом автомобиле, уточнила ФСБ.
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