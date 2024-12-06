Полиция в Таиланде задержала мужчину в день его рождения и подарила ему торт

Фото: x.com/DailynewsTwit

В Таиланде полиция задержала мужчину в его день рождения и подарила ему торт, сообщает Daily News.

Злоумышленника задержали в провинции Бурирам за употребление наркотиков. Им оказался 29-летний местный житель, который уже был судим.

На этот раз его поймали во время употребления наркотических средств. При обысках в его ванной нашли 85 таблеток с запрещенными веществами.

Пока на тайца надевали наручники, полицейские подготовили для него торт и свечи. Как пояснили офицеры, таким образом они хотели разрядить обстановку. Арестованный выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил полицейских за праздничный момент.

Ранее ФСБ РФ совместно с таможней задержали партию из более чем полтонны наркотиков, которую контрабандно везли из Перу через РФ в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке составляет свыше 1,5 миллиарда рублей.

В результате были задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Наркотические вещества направляли спрятанными в разобранном грузовом автомобиле, уточнила ФСБ.