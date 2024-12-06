Красный уровень опасности объявлен в Великобритании из-за шторма "Дарраг"

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В прибрежных районах Уэльса и Юго-Западной Англии, включая Кардифф, Бристоль и Девон, объявлен красный уровень опасности из-за шторма "Дарраг". Об этом пишет RT со ссылкой на Sky News.

Предполагается, что порывы ветра достигнут скорости в 144 километра в час, возможны перебои со светом и масштабный урон инфраструктуре и имуществу. Синоптики предупреждают, что в этой части Великобритании может выпасть до 90 миллиметров осадков.

Ранее более 400 тысяч человек пострадали в результате ливней и наводнений в нескольких округах Шри-Ланки. Также сообщалось о 17 погибших и около 2 тысячах разрушенных и поврежденных домов. Кроме того, стихия смыла посевы риса на площади 64 тысяч гектаров.

