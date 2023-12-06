Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на Общереспубликанском съезде матерей

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слез во время заслушивания отчетного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кадры, показанные Центральным телевидением Кореи.

Отмечается, что Ким Чен Ын расплакался, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана. Что именно стало причиной подобной реакции лидера Северной Кореи, неясно. В своем докладе Ли Иль Хван рассказал о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Северокорейский лидер вновь не сдержал слез во время собственной речи, предварявшей начало съезда, когда говорил о тяготах матерей и их высокой ответственности за судьбу грядущих поколений.

Ким Чен Ын дал высокие оценки заслугам матерей КНДР, которые послужили настоящими образцами патриотизма. Он добавил, что достойная подготовка нового поколения является первоочередной революционной задачей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень после встречи лидеров стран в сентябре.

До этого Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В телеграмме российский президент отметил, что российско-корейские связи продолжают активно развиваться по всем направлениям.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень