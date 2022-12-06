Верховный суд Украины отказался считать нацистской символику СС "Галичина" – СМИ

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Верховный суд Украины оставил в силе решение о непризнании в качестве нацистской символики дивизии СС "Галичина", сообщил изданию "Страна" адвокат Вячеслав Якубенко, защищающий интересы Украинского института национальной памяти, передает ТАСС.

"Верховный суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще пять лет назад", – заявил Якубенко.

Уточняется, что в 2020 году суд первой инстанции признал незаконными действия института национальной памяти, который утверждал, что данная символика не относится к нацистской, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено. Сейчас Верховный суд отменил это решение.

Нацистская дивизия СС "Галичина" была сформирована в 1943 году из украинских националистов. Бойцы данной дивизии причастны к карательным операциям и массовым убийствам мирных жителей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев пытается переписать историю и возродить нацизм на территориях, которые исторически принадлежали России. Президент РФ отметил, что сторонников неонацизма можно найти в любой стране, однако только Украина возводит эту идеологию на государственный уровень.

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