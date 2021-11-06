Коронавирус впервые в мире выявили у гиен в США

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Фото: Zuma\TASS
Коронавирус впервые в мире выявили у гиен. Животные заразились в зоопарке американского Денвера, штат Колорадо.
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте зоопарка, речь идет о двух особях.
"Две наши гиены – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года – дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19", – отмечается в сообщении.
Заражение животных было подтверждено лабораторной диагностикой, которую провели университет штата Колорадо и национальная ветеринарная служба Минсельхоза США.
Как заявили сотрудники зоопарка, симптомы заболевания проявляются у гиен в виде легкой вялости, выделений из носа и периодического кашля. Ожидается, что животные полностью восстановятся от болезни.
Ранее в зоопарке выявили коронавирус у 11 львов, часть из которых уже выздоровела. Помимо этого, от болезни излечились два тигра.
До этого в США выявили сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы выразили мнение, что инфекция передалась животным от людей.
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