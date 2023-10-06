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ВВС Турции уничтожили 30 объектов РПК и других организаций на севере Сирии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана, запрещенной в стране, и связанных с ней организаций на севере Сирии. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Турции сообщает ТАСС.
"В ходе проведенной 5 октября в 23:00 операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов на севере Сирии в регионах Телль-Рифат, Джизре и Дерик", – указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что были уничтожены 30 целей, среди которых нефтяная скважина, склад, убежища и пещеры, в которых располагались "ответственные функционеры террористической организации".
В воскресенье, 1 октября, два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре. По данным главы МВД Турции Али Ерликая, один из террористов покончил жизнь самоубийством, другой был нейтрализован. В результате перестрелки пострадали двое полицейских.
Немногим позже ответственность за попытку совершить теракт в центре Анкары взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).
В этот же день в Минобороны Турции заявили о нанесении удара Военно-воздушными силами страны по объектам РПК в Северном Ираке.
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