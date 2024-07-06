Полиция Греции запретила парад в защиту традиционных семейных ценностей

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Греческая полиция запретила проведение парада сторонников традиционных семейных ценностей – Family pride – в пригороде Палео Фалиро. Об этом сообщает местный портал Pro News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечалось, что парад планировала провести 6 июля группа защиты семьи El Hero.

В полиции заявили, что в это же время там был запланирован сбор противников этого парада. Данная ситуация могла бы представлять серьезную угрозу общественной безопасности, а также серьезные нарушения социально-экономической жизни, добавили в органах.

Кроме того, как утверждают полицейские, организаторы этих двух собраний не уведомили вовремя местные власти о своих планах пригласить широкую общественность на свои мероприятия. Таким образом они нарушили греческое законодательство.

Авторы издания сделали вывод, что теперь в Греции разрешены только мероприятия для гомосексуалистов. В статье в качестве примера приводится недавняя ситуация в Салониках, где проходило собрание в пользу гомосексуалистов, а также было объявлено о контрмитинге протеста. В результате же было запрещено только второе мероприятие.

В марте этого года Росфинмониторинг внес международное общественное движение ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено Минюстом РФ) и его структурные подразделения в список террористических и экстремистских.

Верховный суд РФ признал данное движение экстремистским в ноябре прошлого года. Решение суда вступило в силу немедленно.