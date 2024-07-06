06 июля, 07:19В мире
Полиция Греции запретила парад в защиту традиционных семейных ценностей
Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey
Греческая полиция запретила проведение парада сторонников традиционных семейных ценностей – Family pride – в пригороде Палео Фалиро. Об этом сообщает местный портал Pro News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Отмечалось, что парад планировала провести 6 июля группа защиты семьи El Hero.
В полиции заявили, что в это же время там был запланирован сбор противников этого парада. Данная ситуация могла бы представлять серьезную угрозу общественной безопасности, а также серьезные нарушения социально-экономической жизни, добавили в органах.
Кроме того, как утверждают полицейские, организаторы этих двух собраний не уведомили вовремя местные власти о своих планах пригласить широкую общественность на свои мероприятия. Таким образом они нарушили греческое законодательство.
Авторы издания сделали вывод, что теперь в Греции разрешены только мероприятия для гомосексуалистов. В статье в качестве примера приводится недавняя ситуация в Салониках, где проходило собрание в пользу гомосексуалистов, а также было объявлено о контрмитинге протеста. В результате же было запрещено только второе мероприятие.
В марте этого года Росфинмониторинг внес международное общественное движение ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено Минюстом РФ) и его структурные подразделения в список террористических и экстремистских.
Верховный суд РФ признал данное движение экстремистским в ноябре прошлого года. Решение суда вступило в силу немедленно.