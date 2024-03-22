Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень экстремистских и террористических

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Росфинмониторинг внес международное общественное движение ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено Минюстом РФ) и его структурные подразделения в список террористических и экстремистских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Решение суда вступило в силу немедленно.

При этом глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уточнял, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ не затронет классическую литературу и произведения классиков. Он добавил, что общался с директором по связям с госорганами маркетплейса "Мегамаркет" Павлом Глуховым, который заявил, что ни его площадка, ни иные интернет-магазины не удаляли из продажи книги классиков.



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