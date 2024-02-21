Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не затрагивает книги классиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) не затронет классическую литературу и произведения классиков. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает", – уточнил он.

До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщал, что появившийся в Сети перечень книг, якобы не рекомендованных к продаже из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ, был составлен в ходе обсуждения законопроекта в 2022 году. Сейчас, как он утверждает, список является неактуальным.

Хинштейн подтвердил, что тогда этот список обсуждался на площадке ИТ-комитета с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). По его словам, по результатам встреч был сформирован общий алгоритм действий отрасли и государства.

"В дальнейшем никаких системных проблем при реализации наших законов не возникало, что президент АКИТ Артем Соколов вновь подтвердил мне сегодня", – подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике.

Кроме того, Хинштейн указал на то, что общался с директором по связям с госорганами маркетплейса "Мегамаркет" Павлом Глуховым, который заявил, что ни его площадка, ни иные интернет-магазины не удаляли из продажи книги классиков.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил в эфире радио КП, что в ГД выступили против запрета продажи книг в связи с законом о пропаганде ЛГБТ.

"Я, поскольку читал "Портрет Дориана Грея" как в подлиннике, так и в переводе на русский язык, могу сказать – оставьте вы это произведение", – вступился за классику, включая и названную им книгу, которую также хотели запретить, Милонов.

До этого также появилась информация, что Роскомнадзор начал проверку в отношении сервиса для изучения языков Duolingo из-за пропаганды ЛГБТ. Проверить приложение потребовала правозащитная группа "Радетель", но в ведомстве уточнили, что не получали уведомления от них.