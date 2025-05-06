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06 мая, 12:38

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NHK: почетный император Японии госпитализирован из-за риска ишемии сердца

Почетный император Японии госпитализирован из-за риска ишемии сердца – СМИ

Фото: Imperial Household Agency of Japan via AP

Почетный император Японии Акихито попал в больницу для обследований из-за высокого риска ишемической болезни сердца. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации Управления императорского двора, симптомы у монарха отсутствуют, однако плановые тесты показали риск наличия ишемии, при которой приток крови к сердечной мышце недостаточен.

Почетному императору 91 год. Три года назад у него выявили правостороннюю сердечную недостаточность. После этого монарх начал курс лечения препаратами и ограничил употребление жидкости. При этом в 2012 году у него диагностировали стенокардию и провели операцию по шунтированию.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации первой жены бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сары. По данным журналистов, она находится в госпитале медицинского центра управления делами президента Казахстана в Алма-Ате.

Также СМИ писали до этого, что президент Италии Серджо Маттарелла лег в больницу для проведения операции по установке кардиостимулятора. Речь идет о запланированной процедуре, указывалось в сообщении.

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