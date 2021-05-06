В Нидерландах дети смогут изменить пол в свидетельстве о рождении

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Власти Нидерландов упростили процедуру изменения пола в свидетельстве о рождении, сообщает РИА Новости.

Изменить пол теперь могут даже дети младше 16 лет. Для этого больше не нужно заключение врача или психолога, а достаточно будет обратиться в суд.

"Лица, гендерная идентичность которых не соответствует полу, определенному при рождении, могут при определенных условиях изменить свой пол в свидетельстве о рождении. Эти условия были смягчены еще в 2014 году с принятием закона о трансгендерах, и теперь после оценки закона процедура упрощена еще больше", – говорится в сообщении.

В первую очередь аннулируется заключение эксперта, в котором врач или психолог устанавливает, достаточно ли человек убежден в его принадлежности к противоположному полу. Поставщики медицинских услуг говорят, что это невозможно определить. Голландская организация по вопросам полового многообразия считает, что это нарушение права на самоопределение личности.

Процедуру разделили на два этапа: письменное заявление о желании изменить пол и подтверждение этого намерения через 4–12 недель.

Ранее сообщалось, что правительство Бельгии планирует закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении. В графу "пол", помимо мужского и женского вариантов, планируется внести третий – Х.

По словам министра юстиции страны Винсента ван Квикенборна, внесение изменений необходимо для соответствия решениям местного Конституционного суда.

В 2018 году в Бельгии упростили процедуры изменения записи о половой принадлежности и имени в документах. Согласно новым правилам, для этого не требуется медицинское подтверждение. Кроме того, решение можно впоследствии изменить.

В 2019 году Конституционный суд страны назвал дискриминацией бинарную гендерную систему в документах.