В Нидерландах дети смогут изменить пол в свидетельстве о рождении

12:54
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Власти Нидерландов упростили процедуру изменения пола в свидетельстве о рождении, сообщает РИА Новости.
Изменить пол теперь могут даже дети младше 16 лет. Для этого больше не нужно заключение врача или психолога, а достаточно будет обратиться в суд.
"Лица, гендерная идентичность которых не соответствует полу, определенному при рождении, могут при определенных условиях изменить свой пол в свидетельстве о рождении. Эти условия были смягчены еще в 2014 году с принятием закона о трансгендерах, и теперь после оценки закона процедура упрощена еще больше", – говорится в сообщении.
В первую очередь аннулируется заключение эксперта, в котором врач или психолог устанавливает, достаточно ли человек убежден в его принадлежности к противоположному полу. Поставщики медицинских услуг говорят, что это невозможно определить. Голландская организация по вопросам полового многообразия считает, что это нарушение права на самоопределение личности.
Процедуру разделили на два этапа: письменное заявление о желании изменить пол и подтверждение этого намерения через 4–12 недель.
Ранее сообщалось, что правительство Бельгии планирует закрепить "третий пол" в свидетельствах о рождении. В графу "пол", помимо мужского и женского вариантов, планируется внести третий – Х.
По словам министра юстиции страны Винсента ван Квикенборна, внесение изменений необходимо для соответствия решениям местного Конституционного суда.
В 2018 году в Бельгии упростили процедуры изменения записи о половой принадлежности и имени в документах. Согласно новым правилам, для этого не требуется медицинское подтверждение. Кроме того, решение можно впоследствии изменить.
В 2019 году Конституционный суд страны назвал дискриминацией бинарную гендерную систему в документах.
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