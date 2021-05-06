Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции

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Фото: AP/Mohammad Farooq
Власти Великобритании направят два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш. Это связано с угрозами со стороны Франции оставить его без электроэнергии.
Как говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, необходимо срочно снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией по рыболовству.
Причиной обострения ситуации послужили разногласия в этой сфере. В то же время Джонсон заявил о "непоколебимой поддержке Джерси" и необоснованности блокады.
"В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации", – сказано в сообщении.
Париж обвинил Лондон в установлении ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси неподалеку от Франции, что идет вразрез с условиями соглашения о Brexit.
Таможенники Нидерландов ранее конфисковали бутерброды с ветчиной у прибывших из Великобритании водителей из-за запрета ввозить в страны ЕС определенные продукты.
Великобритания официально перестала быть членом ЕС 1 февраля 2020 года. За выход из содружества жители Соединенного Королевства проголосовали на референдуме (52 процента против 48).
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