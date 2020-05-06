Турецкие отели будут работать с рядом ограничений из-за коронавируса

17:39
Фото: depositphotos/slava296
В турецких отелях летом будут действовать ряд ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, сообщает газета Sabah.
В частности, гостиницы смогут заполняться максимум на 60%. При заселении у туристов будут измерять температуру. В каждом отеле будет создана специальная карантинная зона, где будут содержаться гости с подозрением на заражение коронавирусом.
Кроме того, после выселения гостей номера должны будут оставаться пустыми в течение 12 часов. Все поверхности в отелях будут тщательно дезинфицироваться, а еда будет находиться под стеклянной панелью. Кроме того, допустимое количество людей в залах будет ограничено, а между столами будет установлена минимальная дистанция в 1,5 метра.
Соцдистанцирование также введут на пляжах, а содержание хлора в бассейне поднимут до допустимого максимума. В гостиницах закроют фитнес-залы и спа-центры, а также уберут кофемашины и автоматы с напитками.
Ранее турецкая газета Ahaber сообщала, что в отелях исчезнет система питания "шведский стол" в соответствии с новыми правилами, которые введут после возобновления внутреннего туризма в стране.
Позже представитель Федерации отельеров Турции Неджип Боз опроверг информацию о прекращении действия системы all inclusive в турецких гостиницах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: