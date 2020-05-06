Турецкие отели будут работать с рядом ограничений из-за коронавируса

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В турецких отелях летом будут действовать ряд ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, сообщает газета Sabah.

В частности, гостиницы смогут заполняться максимум на 60%. При заселении у туристов будут измерять температуру. В каждом отеле будет создана специальная карантинная зона, где будут содержаться гости с подозрением на заражение коронавирусом.

Кроме того, после выселения гостей номера должны будут оставаться пустыми в течение 12 часов. Все поверхности в отелях будут тщательно дезинфицироваться, а еда будет находиться под стеклянной панелью. Кроме того, допустимое количество людей в залах будет ограничено, а между столами будет установлена минимальная дистанция в 1,5 метра.

Соцдистанцирование также введут на пляжах, а содержание хлора в бассейне поднимут до допустимого максимума. В гостиницах закроют фитнес-залы и спа-центры, а также уберут кофемашины и автоматы с напитками.

Ранее турецкая газета Ahaber сообщала, что в отелях исчезнет система питания "шведский стол" в соответствии с новыми правилами, которые введут после возобновления внутреннего туризма в стране.

Позже представитель Федерации отельеров Турции Неджип Боз опроверг информацию о прекращении действия системы all inclusive в турецких гостиницах.