В Турции опровергли сообщение об отказе отелей от системы "все включено"

13:25
Фото: depositphotos/slava296
Представитель Федерации отельеров Турции (Turofed) Неджип Боз заявил, что владельцы отелей пока не намерены отказываться от системы all inclusive, сообщает "Газета.ру".
"Ничто из того, что было сказано об этом, не соответствует действительности. Об этом вообще слишком рано говорить", – подчеркнул Боз.
Он добавил, что данная система является для страны основным преимуществом. По его словам, как только страны откроют границы, они намерены предпринять все необходимые меры в соответствии со спросом на рынке и пожеланиями туристов.
Ранее сообщалось, что в Турции перестанет работать система питания "шведский стол", а в ресторанах на территориях гостиниц будет действовать режим социального дистанцирования.
Отмечалось также, что обслуживающий персонал будет проходить ежедневный медосмотр. Кроме того, им придется носить маски и перчатки в рабочее время, а иногда и специальную защитную одежду.
Мэр турецкого города Ула Исмаил Аккай отметил, что цены на размещение в курортных зонах могут вырасти. Кроме того, он считает, что туристы будут чаще использовать апартаменты и бутик-отели для размещения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: