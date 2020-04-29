В Турции опровергли сообщение об отказе отелей от системы "все включено"

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Представитель Федерации отельеров Турции (Turofed) Неджип Боз заявил, что владельцы отелей пока не намерены отказываться от системы all inclusive, сообщает "Газета.ру".

"Ничто из того, что было сказано об этом, не соответствует действительности. Об этом вообще слишком рано говорить", – подчеркнул Боз.

Он добавил, что данная система является для страны основным преимуществом. По его словам, как только страны откроют границы, они намерены предпринять все необходимые меры в соответствии со спросом на рынке и пожеланиями туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции перестанет работать система питания "шведский стол", а в ресторанах на территориях гостиниц будет действовать режим социального дистанцирования.

Отмечалось также, что обслуживающий персонал будет проходить ежедневный медосмотр. Кроме того, им придется носить маски и перчатки в рабочее время, а иногда и специальную защитную одежду.

Мэр турецкого города Ула Исмаил Аккай отметил, что цены на размещение в курортных зонах могут вырасти. Кроме того, он считает, что туристы будут чаще использовать апартаменты и бутик-отели для размещения.

