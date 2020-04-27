Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола

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Министерство культуры и туризма Турции планирует ввести новые правила работы отелей на территории страны после перезапуска внутреннего туризма, сообщает газета Ahaber.
В частности, в гостиницах перестанет работать система питания "шведский стол". Кроме того, в первое время отели смогут использовать лишь половину номерного фонда и шезлонгов на пляжах. Также в ресторанах на территориях гостиниц будет действовать режим социального дистанцирования.
Последнее будет также касаться и других кафе и ресторанов, расположенных в курортных зонах. Обслуживающий персонал будет проходить ежедневный медосмотр. Кроме того, им придется носить маски и перчатки в рабочее время, а иногда и специальную защитную одежду.
Также планируется изменить правила использования яхт. В частности, сократится количество пассажиров, которые могут одновременно находиться на судне.
Мэр турецкого города Ула Исмаил Аккай отметил, что цены на размещение в курортных зонах могут вырасти. Кроме того, он считает, что туристы будут чаще использовать апартаменты и бутик-отели для размещения.
Согласно последним данным ВОЗ, в Турции за все время наблюдений обнаружили более 110 тысяч зараженных коронавирусом. Свыше 2,8 тысячи человек скончалось в результате осложнений, вызванных COVID-19. В то же время более 29 тысяч пациентов вылечилось и было выписано из больниц.
23 апреля в Турции объявляли комендантский час, который должен был продлиться до 26 апреля. Такая мера регулярно применяется в стране в выходные дни с тех пор, как в стране появилась угроза массового распространения коронавируса.
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