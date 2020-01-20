Система "все включено" станет безалкогольной в некоторых странах

20 января, 17:28
Фото: depositphotos/jorisvo
Региональное правительство Балеарских островов одобрило закон, направленный против "пьяного туризма". Это первое туристическое направление в Европе, где законодательно запретили неограниченный алкоголь в отелях, которые работают по системе "все включено", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение АТОР.
Как отмечается, в туристических местах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное нужно будет оплатить отдельно.
Кроме того, в барах и ресторанах запрещаются акции, направленные на потребление алкоголя ("счастливые часы", "два напитка по цене одного" и т. д.), рекламу алкоголя, и автоматы, продающие горячительное. Также в местных магазинах запретили продажу алкоголя с 21:30 до 8:00.
Ограничения коснулись и различных вечеринок, в том числе и на яхтах, где спиртное предлагалось в больших количествах. Выдача лицензий на открытие баров и организацию вечеринок на воде приостановлена на два года.
Нарушителям закона будет грозить штраф – от шести до 600 тысяч евро. Кроме того, в зависимости от случая, учреждение могут закрыть на срок до трех лет.
Под действие нового антиалкогольного закона не попадают договоры туроператоров с отелями, которые были подписаны до середины января 2020 года.
Ранее стало известно, что за последние годы россияне стали чаще путешествовать с детьми. Самыми популярными направлениями для семейного отдыха летом стали Турция, Тунис, Кипр, Испания и Болгария. Зимой россияне с детьми предпочитают летать во Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты и Доминиканскую Республику.
Чаще всего туристы с детьми выбирают направления с отелями, где есть детская анимация и работает система "все включено". Прежде всего к таким направлениям относится Турция.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: