Система "все включено" станет безалкогольной в некоторых странах

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Региональное правительство Балеарских островов одобрило закон, направленный против "пьяного туризма". Это первое туристическое направление в Европе, где законодательно запретили неограниченный алкоголь в отелях, которые работают по системе "все включено", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение АТОР.

Как отмечается, в туристических местах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное нужно будет оплатить отдельно.

Кроме того, в барах и ресторанах запрещаются акции, направленные на потребление алкоголя ("счастливые часы", "два напитка по цене одного" и т. д.), рекламу алкоголя, и автоматы, продающие горячительное. Также в местных магазинах запретили продажу алкоголя с 21:30 до 8:00.

Ограничения коснулись и различных вечеринок, в том числе и на яхтах, где спиртное предлагалось в больших количествах. Выдача лицензий на открытие баров и организацию вечеринок на воде приостановлена на два года.

Нарушителям закона будет грозить штраф – от шести до 600 тысяч евро. Кроме того, в зависимости от случая, учреждение могут закрыть на срок до трех лет.

Под действие нового антиалкогольного закона не попадают договоры туроператоров с отелями, которые были подписаны до середины января 2020 года.

Ранее стало известно, что за последние годы россияне стали чаще путешествовать с детьми. Самыми популярными направлениями для семейного отдыха летом стали Турция, Тунис, Кипр, Испания и Болгария. Зимой россияне с детьми предпочитают летать во Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты и Доминиканскую Республику.

Чаще всего туристы с детьми выбирают направления с отелями, где есть детская анимация и работает система "все включено". Прежде всего к таким направлениям относится Турция.

