Россияне стали чаще отдыхать с детьми за границей

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За последние годы россияне стали чаще путешествовать с детьми. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой данные крупнейших туроператоров страны.

Самыми популярными направлениями для семейного отдыха летом стали Турция, Тунис, Кипр, Испания и Болгария. Зимой россияне с детьми предпочитают летать во Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты и Доминиканскую Республику.

Чаще всего туристы с детьми выбирают направления с отелями, где есть детская анимация и работает система "все включено". Прежде всего, к таким направлениям относится Турция.

"Несмотря на то, что сейчас отели работают по облегченной программе по сравнению с летним периодом, туристы продолжают активно ездить туда с детьми", – подчеркнули эксперты.

Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал, что туристы из России не отказываются от оплаченных путевок в Иран из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке. На сегодняшний день на территории Ирана находятся от 30 до 50 индивидуальных туристов.

В Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Подобные маршруты являются небезопасными.

