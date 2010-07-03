В Брунее объявлен мораторий на казнь за супружескую измену и гомосексуализм

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Султан Брунея Хассанал Болкиах объявил о моратории на смертную казнь за супружескую измену и гомосексуальные связи. Об этом сообщает Borneo Bulletin со ссылкой на Radio Television Brunei.

Как отметил султан, де-факто в стране уже более двух десятилетий действует мораторий на смертную казнь для дел, которые подпадают под общее право. "Это также будет применяться для дел, подпадающих под указ о шариатском уголовном кодексе", – подчеркнул Болкиах. Этот указ, в частности, предусматривает казнь за супружескую измену и гомосексуализм. Султан Брунея также заверил, что его страна ратифицирует Конвенцию ООН против пыток.

В апреле в Брунее вступили в силу законы шариата, которые предписывают наказывать за супружескую измену и гомосексуализм смертной казнью через побивание камнями. При этом отмечается, что, хотя по законам Брунея смертная казнь допустима, на практике к ней приговаривают редко. Так, в последний раз к казни приговорили в 2017 году за преступление, связанное с наркотиками.

Ранее Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких видов обращения и наказания.

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, объявившего мораторий на исполнение смертных казней в штате. Сам губернатор объяснил свое решение тем, что смертная казнь – дискриминационная мера. Кроме того, считает Ньюсом, всегда сохраняется вероятность ошибки. В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Чаще всего используют смертельную инъекцию, реже – электрический стул, в единичных случаях – расстрел. В Калифорнии не было смертных казней с 2006 года.