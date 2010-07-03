Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии за отмену смертной казни

Дональд Трамп обрушился с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который объявил мораторий на исполнение смертных казней в штате.
"Бросив вызов избирателям, губернатор Калифорнии остановит исполнение смертной казни в отношении 737 хладнокровных убийц. Друзья и родные жертв, о которых всегда забывают, не в восторге, так же, как и я", – написал президент США на своей странице в Twitter.
Губернатор намерен сохранить жизнь заключенным, которые в данный момент ожидают смертельной инъекции в местных тюрьмах. Ньюсом мотивирует свое решение тем, что смертная казнь – дискриминационная мера. Кроме того, отмечает губернатор, всегда сохраняется вероятность ошибки.
В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Чаще всего используют смертельную инъекцию, реже – электрический стул, в единичных случаях – расстрел. Повешение и газовая камера в XXI веке еще не применялись, хотя сохранены в некоторых законах.
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