Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии за отмену смертной казни

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Дональд Трамп обрушился с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который объявил мораторий на исполнение смертных казней в штате.

"Бросив вызов избирателям, губернатор Калифорнии остановит исполнение смертной казни в отношении 737 хладнокровных убийц. Друзья и родные жертв, о которых всегда забывают, не в восторге, так же, как и я", – написал президент США на своей странице в Twitter.

Губернатор намерен сохранить жизнь заключенным, которые в данный момент ожидают смертельной инъекции в местных тюрьмах. Ньюсом мотивирует свое решение тем, что смертная казнь – дискриминационная мера. Кроме того, отмечает губернатор, всегда сохраняется вероятность ошибки.

В США смертная казнь разрешена в 31 штате, также она предусмотрена в федеральном законодательстве. Чаще всего используют смертельную инъекцию, реже – электрический стул, в единичных случаях – расстрел. Повешение и газовая камера в XXI веке еще не применялись, хотя сохранены в некоторых законах.

В Калифорнии не было смертных казней с 2006 года.