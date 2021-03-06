Пушилин заподозрил Киев в подготовке новых военных действий в Донбассе

06 марта, 18:59
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/EPA/TASS
Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Украина стягивает диверсантов к линии соприкосновения.
"Сейчас там иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы – это сейчас основная угроза", – заявил глава ДНР в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Он добавил, что у украинской стороны есть установка блокировать во всех переговорных подгруппах любые договоренности. Он назвал это очередным признаком подготовки к войне.
Сотрудник министерства внутренних дел ДНР погиб при попытке спасти детей, обнаруженных на линии соприкосновения. По данным МВД, военнослужащие ДНР обнаружили группу детей между позициями в районе Ясиноватской промзоны. Для эвакуации ведомство отправило в район следственно-оперативную группу. Во время проведения спасательной операции по сотрудникам МВД ДНР был открыл снайперский огонь со стороны позиций Вооруженных сил Украины.
По мнению властей ДНР, инцидент продемонстрировал несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также нарушение норм общечеловеческой морали.
Силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Решение было принято после усиления обстрелов республики с украинской стороны.
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