Под развалинами дома после взрыва в Бордо найдена погибшая женщина

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Спасатели во французском Бордо обнаружили под завалами дома тело женщины, погибшей после взрыва в автомастерской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру региона Новая Аквитания.

Погибшая – 88-летняя супруга пожилого мужчины, пострадавшего в результате происшествия. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что специалисты с помощью служебных собак быстро установили местонахождение женщины под развалинами, но на разбор обломков ушло несколько часов.

Взрыв а автомастеркой, расположенной в двухэтажном доме в центре Бордо, произошел днем 6 февраля. В результате здание было полностью разрушено, серьезно повреждены еще два. В результате взрыва тяжело пострадал 89-летний мужчина, под обломками автомастерской также удалось обнаружить ее владельца. Изначально он считался пропавшим без вести.

По предварительной информации, вероятной причиной взрыва может оказаться утечка газа. Сеть в районе места происшествия перекрыта. На месте работают специалисты экстренных служб.