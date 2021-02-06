Взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской

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Расположенная в центре города автомастерская стала эпицентром взрыва в Бордо, который произошел днем 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

"Местом взрыва стала автомастерская, расположенная в двухэтажном здании, которое в результате было полностью разрушено. Судя по всему, причина взрыва связана с деятельностью автомастерской", – заявила директор кабинета главы региона Новая Аквитания Дельфин Бальса.

Помимо мастерской, уточнила специалист, серьезно повреждены еще два здания, они могут обрушиться. По словам Бальсы, из них эвакуированы девять человек.

В результате взрыва тяжело пострадал 89-летний мужчина. Под обломками автомастерской также удалось обнаружить ее владельца, изначально он считался пропавшим без вести.

По предварительной информации, вероятной причиной взрыва может оказаться утечка газа. Сеть в районе места происшествия перекрыта. На месте работают специалисты экстренных служб.

Аналогичный мощный взрыв раздался в Мадриде 20 января 2021 года. Сообщалось, что в результате были разрушены верхние этажи здания. Причиной взрыва также называлась утечка газа.

