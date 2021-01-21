Число жертв взрыва в здании в Мадриде возросло до четырех

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Число жертв сильного взрыва в здании в центре Мадрида возросло до четырех. В аккаунте архиепархии Мадрида в Twitter говорится о смерти священника.

"Ранним утром умер молодой священник Рубен Перес Аяла, которого доставили в больницу из-за ранений, полученных при взрыве", – подчеркнули в публикации.

Ранее сообщалось о трех погибших и одиннадцати пострадавших.

Мощный взрыв раздался в Мадриде 20 января. Инцидент произошел на улице Толедо в 15:00 по местному времени (17:00 по мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Посольство России в Испании следит за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах нет.