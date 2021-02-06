Во Франции допустили введение третьего карантина

Во Франции могут ввести очередной карантин по коронавирусу

Премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил введение нового локдауна в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает региональная газета Ouest-France.

По словам политика, уверенности в преодолении пандемии без новых ограничений пока нет.

"Очевидно, что в последние дни темпы эпидемии во Франции снизились. Это было достигнуто благодаря тем мерам, которые власти принимали в течение целого ряда недель. Новый карантин будет введен в случае, если ситуация резко ухудшится", – подчеркнул Кастекс.

Он отметил, что пока карантина можно будет избежать. Вместе с тем премьер-министр заверил, что окончательное решение будут принимать на основе эпидемиологических данных и руководствуясь исключительно целью защитить граждан Франции.

О том, что в стране могут ввести новый карантин, ранее сообщали в январе. По данным газеты Le Journal du Dimanche, виной тому так называемый "британский" штамм коронавируса.

