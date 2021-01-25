Во Франции разработали противовирусную маску для спортсменов

11:21
Фото: depositphotos/andjelicdragica88.gmail.com
Министерство спорта и министерство здравоохранения Франции разработали специальную противовирусную маску для спортсменов, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что форму привычной маски видоизменили, чтобы не доставлять неудобства во время занятия спортом.
Как подчеркнула министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняню, новая маска позволит людям заниматься спортом в безопасных условиях как в залах, так и на открытом воздухе.
Ранее эксперты назвали избыточным теоретическое введение масок с респираторами FFP2 для защиты от коронавируса в России. По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, цена на такие изделия несоразмеримо выше, чем необходимость достигаемого эффекта.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский подчеркнул, что респираторы FFP2 обладают эффективностью на уровне 90–95%, однако эффект возможен при повсеместном и ответственном ношении.
Специалист также предостерег, что подобные маски с клапанными механизмами могут пропускать наружу некоторую часть вируса.
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