Эксперты оценили необходимость масок с респираторами для граждан РФ

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Эксперты назвали избыточным теоретическое введение масок с респираторами FFP2 для защиты от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, цена на такие изделия несоразмеримо выше, чем необходимость достигаемого эффекта.

"Давайте будем исходить из соотношения цена-эффект. Для магазинов и транспорта вполне достаточно обычной гигиенической маски", – подчеркнул специалист.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский подчеркнул, что респираторы FFP2 обладают эффективностью на уровне 90–95%, однако эффект возможен при повсеместном и ответственном ношении.

Специалист также предостерег, что подобные маски с клапанными механизмами могут пропускать наружу некоторую часть вируса. Это не критично, если в процессе общения у всех собеседников есть защита FFP2.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за коронавируса усилили в Германии. В частности, речь идет о введении обязательного ношения медицинских масок – инициатива с FFP2 одобрена не была.

