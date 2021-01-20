Власти Германии продлили жесткий карантин до середины февраля

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Фото: EPA/TASS/RONALD WITTEK
Власти Германии приняли решение продлить действие жестких карантинных мер в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.
Как пишет РИА Новости, режим ограничительных мер будет действовать в Германии до 14 февраля.
"Все меры, которые были рассчитаны до 31 января, должны быть продлены до 14 февраля", – подтвердила Меркель.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии граждан могут обязать носить респираторные маски класса FFP2. В итоге данное требование введено не было. Вместо этого Меркель дополнительно утвердила обязательное ношение медицинских масок. Надевать средства защиты теперь нужно в общественном транспорте и магазинах. До этого разрешалось носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.
Кроме перечисленных требований, власти порекомендовали работодателям перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников.
В своем заявлении Меркель добавила, что власти страны рассчитывают летом предоставить всем гражданам возможность вакцинации от коронавируса. Канцлер уточнила, что это будет зависеть от поставщиков вакцин.
В Германии с 2 ноября действует режим карантинных ограничений. В стране не работают рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, работу остановили фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.
16 декабря власти Германии объявили об ужесточении мер по борьбе с пандемией. В стране закрылись школы, парикмахерские, а также большинство магазинов.
Германия может ввести обязательное ношение респираторов
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