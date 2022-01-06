Власти Алма-Аты опровергли сообщения о захвате телевышки "Коктобе"

Фото: ТАСС/EPA/STR

Власти Алма-Аты не подтвердили информацию о захвате телевышки "Коктобе", сообщает "Интерфакс".

"Коктобе" не захвачена, но была попытка ее захвата", – отметил замглавы администрации города Ержан Бабакумаров.

Ранее появились сообщения о захвате телевизионной вышки "Коктобе" в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщало агентство KazTag.

Накануне также стало известно и о захвате аэропорта в Алма-Ате. В связи с этим начались отмены рейсов. В среду, 5 января, появилась также информация о том, что протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Несколько тысяч митингующих пытались прорваться на территорию, после чего стало известно о пожаре в здании.