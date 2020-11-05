Подводные экскурсии на "Титаник" планируют запустить в 2021 году

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Директор компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш с мая будущего года планирует проводить экспедиции для туристов на "Титаник", сообщает "Мир 24".

Раш рассказал, что он намерен ежегодно с мая по сентябрь каждую неделю организовывать погружения к судну. Одновременно на частной подводной лодке могут поместиться пять человек. Глубина погружения составляет 3,8 километра.

По словам бизнесмена, в будущем году на экспедиции с мая по июль часть мест уже зарезервирована. Как уточняется, стоимость одного билета составит 125 тысяч долларов.

Ранее были перечислены главные мифы о "Титанике". Летом 2019 года британская телекомпания Atlantic Productions после долгой и тщательной подготовки осуществила съемочную экспедицию к останкам лайнера. Миру впервые показали нынешнее состояние "Титаника" в сверхвысоком разрешении 4K.